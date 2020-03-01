للمتقاعدين.. كيف تحصل على تمويل الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية؟

حدّد بنك التنمية الاجتماعية شروطًا عدة لحصول المتقاعدين على تمويل الأسرة الذي يُمنح للأسر المحدودة الدخل؛ لمساعدتها على تحمُّل تكاليف وأعباء الحياة.

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية عددًا من الشروط العامة للحصول على تمويل الأسرة، منها ألا يتجاوز نصيب الفرد من دخل الأسرة (2000) ريال، ويتم احتساب نصيب الفرد بتقسيم الدخل الشهري لربّ الأسرة على عدد أفرادها.

وأكد بنك التنمية الاجتماعية في شروطه للحصول على تمويل الأسرة، أن الابن يُحتسب ضمن أفراد الأسرة إذا لم يتجاوز عمره الرابعة والعشرين، ما لم يكن موظفًا أو متزوجًا، والبنت ما لم تكن موظفة أو متزوجة.

شروط حصول متقاعدي الحكومة على تمويل الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية

بالنسبة لمتقاعدي الحكومة، حدد بنك التنمية الاجتماعية شروطًا عدة للحصول على تمويل الأسرة منها تقديم نموذج تسليم البريد عليه اسم وتوقيع العميل واسم وتوقيع وختم موظف البريد السعودي، وصورة هوية العميل، وصورة سجل الأسرة.

وكذلك تقديم تعريف بالراتب التقاعدي من المؤسسة العامة للتقاعد، وأصل رقم حساب الآيبان على الورق الرسمي للبنك ومصدَّق بختم البنك، ونموذج إقرار وتفويض للمتقاعدين 106، أصل كشف حساب لآخر 3 رواتب السابقة لتاريخ اعتماد نموذج 104على الورق الرسمي للبنك ومصدق بختم البنك، وفقًا لبنك التنمية الاجتماعية.

ويجب على متقاعدي الحكومة للحصول على تمويل الأسرة، تقديم تصريح بياناتي للعميل من موقع وزارة الداخلية ساري المفعول، وتصريح بياناتي لأبناء المعالين (الذكور من عمر 18-24 الإناث من عمر 18 فأكثر) ساري المفعول، وفقًا لبنك التنمية الاجتماعية.

شروط حصول متقاعدي التأمينات على تمويل الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية

ووفقًا لبنك التنمية الاجتماعية فأنه يجب على متقاعدي التأمينات للحصول على تمويل الأسرة تقديم نموذج تسليم البريد عليه اسم وتوقيع العميل واسم وتوقيع وختم موظف البريد السعودي، وصورة هوية العميل، وصورة سجل الأسرة، وصورة هوية الكفيل.

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وكذلك تقديم أصل نموذج 105 المعبأ إلكترونيًّا والمطبوع من حساب طالب القرض في بوابة التقديم الإلكترونية للبنك مستكملًا جميع التوقيعات اللازمة، ومختوم بالختم الرسمي من جهة عمل الموظف المعتمدة للحسم شريطة ألا يتجاوز تاريخ الاعتماد 60 يومًا، وفقًا لبنك التنمية الاجتماعية.

ويجب على متقاعدي التأمينات تقديم تعريف بالراتب التقاعدي للعميل من موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأصل تعريف بالراتب للكفيل موقع ومختوم من جهة عمل الكفيل لا يتجاوز تاريخ توقيعه 60 يومًا، وأصل رقم حساب الآيبان على الورق الرسمي للبنك ومصدق بختم البنك، وفق بنك التنمية الاجتماعية.

وتقديم تصريح بياناتي للعميل من موقع وزارة الداخلية ساري المفعول، وتصريح بياناتي للكفيل من موقع وزارة الداخلية ساري المفعول، وتصريح بياناتي للأبناء المعالين (الذكور من عمر 18-24 / الإناث من عمر 18 فأكثر) ساري المفعول، وفق بنك التنمية الاجتماعية.

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