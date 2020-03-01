التأمينات الاجتماعية: 7 مزايا للموظفين.. وهذه طريقة ضم مدد الاشتراك للتقاعد

نصحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الأحد، الموظفين بالتأكد من تسجيلهم في نظام التأمينات للحصول على نحو 7 مزايا، موضحة طريقة التسجيل في نظام التأمينات وشروط ضم مدد الاشتراك للتقاعد المدني والعسكري.

وتتضمن المزايا التي يحصل عليها الموظف المشترك في نظام التأمينات الاجتماعية، الحصول على معاش تقاعدي ومعاش للأسرة عند الوفاة والقدرة على اشتراك في برنامج تعويض المتعطلين عن العمل (ساند).

وكذلك التعويضات النقدية للمصابين بإصابات عمل ومعاش العجز غير المهني والحصول على العناية الطبية للمصابين بإصابات عمل، وفقًا للحساب الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

طريقة الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية

وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر موقعها الإلكتروني، طريقة الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية من خلال الدخول على الموقع الإليكتروني الرسمي، وتحديد نوع المستفيد حدد نوع المستفيد «مشترك، صاحب عمل، جهة علاج»، ثم النقر على «تسجيل» ثم أكمل البيانات المطلوبة.

في السياق ذاته، أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية شروط ضم مدد الاشتراك للتقاعد المدني والعسكري، منها أن يقدم المشترك طلب الضم قبل انتهاء خدمته في النظام الأخير، وألا يكون المشترك قد تسلم عن تلك المدة مكافأة أو معاشًا، وألا تقل المدة المطلوب ضمها عن سنة.

شروط ضم مدد الاشتراك للتقاعد المدني والعسكري وفقًا للتأمينات الاجتماعية

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وألا يزيد عمر المشترك على 59 عامًا عند طلب الضم عدا المشترك الذي على رأس العمل الخاضع للنظام الأخير في 24/10/1437هـ، فيتم قبول طلب الضم حتى لو تجاوز في تاريخ تقديم الطلب سن 59 عامًا، وألا يكون المعاش في النظام الأول قد استحق بسبب العجز، وفقًا للتأمينات الاجتماعية.

وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قد قالت عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» إن المشتركة تتحمل 10% من نسبة الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية.

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