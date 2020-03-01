مفتي موريتانيا: تعليق السعودية لتأشيرات العمرة مطلب شرعي لمصلحة الأمة

قال مفتي عام موريتانيا الشيخ أحمد المرابط الشنقيطي اليوم الأحد، إن قرار التعليق المؤقت لتأشيرة دخول المملكة لغرض العمرة وزيارة المسجد النبوي أو للسياحة، إضافة إلى وقف مؤقت لتنقل السعوديين والخليجيين ببطاقات الهوية؛ احترازًا من فيروس كورونا، مطلبٌ شرعي قد اقتضاه وجوب حفظ النفس الذي هو من أشد الضروريات الست.

جاء ذلك في برقية تلقاها وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أكد فيها الشيخ الشنقيطي تأييده لهذا القرار، مبينًا أنه قرار احترازي وهو مطلب شرعي يصب في مصلحة الأمة الإسلامية.

وكانت السعودية اتخذت 3 إجراءات احترازية استباقية لمنع وصول فيروس كورونا الجديد إلى المملكة، تضمنت تعليق الدخول لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي مؤقتًا، ومنع الدخول بتأشيرات سياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا فيها خطرًا، إضافة إلى تعليق استخدام السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من المملكة وإليها.

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