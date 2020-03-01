بالصور.. نائب أمير جازان يرعى فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني

رعى نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، انطلاق فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني الذي يقام تحت شعار «السلامة أولًا»، وذلك بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان.

ألقى مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان العميد الدكتور عبدالله بن عايض الشهري كلمة أكد فيها جاهزية مديرية الدفاع المدني بجازان والإدارات والمراكز التابعة لها ومنذ وقت مبكر لتنفيذ الفعالية.

وأضاف أن الفعالية، تتضمن معرضًا توعويًّا بمشاركة الجهات الحكومية والأهلية، وستنفذ بمدينة جيزان وجميع المحافظات في جميع إدارات الدفاع المدني بالمنطقة وفق الأهداف الموضوعة لهذه الفعالية.

وتابع «الشهري»: إن الفعالية تستهدف إيصال رسالة توعوية لجميع شرائح المجتمع بتنظيم عدد من المعارض والبرامج التوعوية ومحاضرات وورش عمل متخصصة وتنفيذ الزيارات وتفعيل الشراكة المجتمعية مع القطاعين الحكومي والخاص.

وبيَّن «الشهري»، أن المعرض المصاحب لهذه المناسبة سيقام على مدى خمسة أيام، وسيتضمن العديد من الأركان والمسابقات التوعوية والعروض والمسرحيات الهادفة لتعزيز ثقافة السلامة لدى مختلف فئات المجتمع.

وأبدى «الشهري» سعادته وجميع منسوبي الدفاع المدني بمنطقة جازان بهذه المناسبة؛ لكونها امتدادًا للمتابعة التي تنالها مديرية الدفاع المدني بجازان من الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير المنطقة ونائبه، راجيًا السلامة والعون والتوفيق للجميع.

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عقب ذلك، دشن نائب أمير منطقة جازان إلكترونيًّا فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالمنطقة، وتوالت فقرات الحفل بأناشيد طلابية وعروض وفقرات توعوية بأهمية الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات.

وفي ختام الحفل، سلم نائب أمير المنطقة الشهادات التقديرية للجهات الداعمة والمشاركة في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني والمعرض المصاحب، وذلك بحضور مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني وأمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان، ووكيل إمارة المنطقة للشؤون الأمنية محمد بن عبدالله الخليوي.

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