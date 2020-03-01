التعليم تدعو المتقدمين لحركة النقل بتنفيذ 3 إجراءات خلال مهلة تنتهي الخميس

دعت وزارة التعليم جميع المتقدمين في حركة النقل للعام 1441 من شاغلي الوظائف التعليمية إلى طباعة الإقرار.

جاء ذلك في بيان للوازرة – عبر تويتر- طالبت خلاله المتقدمين، بطباعة استمارة النقل، وختمها، وإعادة رفعها على النظام، وذلك بداية من اليوم الأحد وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 1441/7/10هـ.

وأعلنت وزارة التعليم، في يناير الماضي، البدء في فتح باب القبول لحركة النقل، وحينها قال وزير التعليم د. حمد آل الشيخ إنه يرغب في تحقيق طلبات كل المعلمين والمعلمات، إلا أن ذلك ليس بالأمر الهيّن.

وتهدف الوزارة من عمليات تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية، إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لهم، والمساعدة لتطوير آليات العمل في حركة النقل الداخلي والخارجي، في خطوة ترمي من خلالها الوزارة للحد من المشاكل، التي قد تواجه الميدان فيما يتعلق باحتساب النمو، وتحديد الاحتياج المتوقع للعام الدراسي المقبل بشكل دقيق يتناسب مع جميع الأوزان، والخطط الدراسية المعمول بها.

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