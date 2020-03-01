بالفيديو.. الشيخ الماجد يوضح حكم من نوى العمرة وعلقت تأشيرته بسبب كورونا

أوضح الشيخ سليمان الماجد، أجر من نوى العمرة ولم يستطع بسبب تعليق تأشيرات الحج والعمرة، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال «الماجد» -خلال لقائه في برنامج «يستفتونك» المذاع على قناة الرسالة- إن من حجز تذكر السفر، واستعدّ للعمرة وهيأ نفسه من أجل أن يذهب لعمرة رمضان، ثم منع لسبب يتعلق بصالح عموم المسلمين كأنه اعتمر.

وأضاف «الماجد»، إن نصوص الشريعة وقواعدها دلَّت على أن الإنسان الذي نوى شيئًا ولم يحصل له؛ كتب الله -عزَّ وجل- له أجر من عمله تمامًا، مستشهدًا بحديث الرسول -صلى الله عليه وسلَّم- الذي يقول فيه: «إنما الأعمال بالنيات».

كما استدلّ «الماجد»، بقول الرسول الكريم، «من خرج إلى المسجد ووجد الناس قد صلوا كُتب له أجر من حضر وصلاها»، وبقوله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا».

وأصدرت المملكة العربية السعودية قرارًا بتعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتًا.

وأوضحت وزارة الخارجية، أن الجهات الصحية المختصة تتابع عن كثب تطورات انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID).

وأكدت الوزارة حرص حكومة المملكة من خلال تلك الجهات؛ على تطبيق المعايير الدولية المعتمدة، ودعم جهود الدول والمنظمات الدولية، وبالأخص منظمة الصحة العالمية لوقف انتشار الفايروس ومحاصرته والقضاء عليه بإذن الله.

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