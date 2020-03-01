محافظ جدة يقلد مدير المرور رتبة عميد

قلّد محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، في مكتبه بمقر المحافظة، مدير إدارة مرور محافظة جدة العميد أحمد مساعد السريحي رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى رتبة «عميد». وهنّأه الأمير مشعل بن ماجد، متمنيا له التوفيق والسداد في خدمة الدين ثم المليك والوطن. وعبّر العميد السريحي عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على هذه الثقة الغالية، ولمحافظ جدة على هذه اللفتة الكريمة.



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