السعودية اليوم / تعليم مكة يستكمل برامج مشروع التطوير المهني "المسار السريع" للمجموعة الثانية



مكة المكرمة 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واس

استكملت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلةً في إدارة التدريب والابتعاث( بنات ) اليوم، استضافتها لبرامج مشروع التطوير المهني التعليمي "المسار السريع" بحضور مديرة الإدارة الدكتورة جميلة الرويثي تحت إشراف مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية ومديرة إدارة الإشراف التربوي لمياء بنت عبدالعزيز بشاوري ،إذ تشكل الفريق الوزاري من مديرة مشروع التطوير المهني لمعلمات وقائدات الطفولة المبكرة بوزارة التعليم الدكتورة إيمان بنت عبدالله البلالي و مشرفة عموم في الطفولة المبكرة خبيرة بالمشروع سارة بنت عبد الكريم المهنا ومشرفة عموم في الطفولة المبكرة خبيرة بالمشروع الدكتورة أماني بنت عبدالله الجار الله، ومشرفة طفولة مبكرة من تعليم منطقة تبوك خبيرة زهرة بنت علي الأحمري ومشرفة رياض أطفال من تعليم منطقة جدة خبيرة بالمشروع غادة بنت علي الشواف ومشرفة تدريب من تعليم منطقة تبوك خبيرة التقنية في المشروع رنا بنت زيلعي البيشي ومديرة إدارة الطفولة المبكرة زكية الصبحي وذلك بمقر الإدارة ( بنات ) بالعاصمة المقدسة.

وأوضحت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية ومديرة إدارة الإشراف التربوي لمياء بنت عبدالعزيز بشاوري، أن المشروع استهدف المجموعة الثانية من المتدربات والذي بلغ عددهن 50 متدربة من معلمات مرحلة الطفولة المبكرة (رياض الأطفال، وصفوف أولية) وقائدات مدارس مرحلة الطفولة المبكرة (رياض الأطفال، وصفوف أولية) ومشرفات تربويات على مرحلة رياض الأطفال والصفوف الأولية بهدف تنمية قدرات المعلمات وقائدات المدارس في مرحلة الطفولة المبكرة وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير المعمول بها عالميا بما يضمن تحسين نواتج التعلم وتحقيقا للأهداف الإستراتيجية لبرنامج تنمية القدرات البشرية.

وأضافت بشاوري، أن التقويم من أجل التعلم هو تقويم متكامل يعنى بالتحليل والقياس لتقدم تعلم الطفل وتقديم تغذية راجعة حول المخرجات لمساعدة المعلمة على تحسين أداء الأطفال في جميع المهارات وتكييف عملية التعلم لتلبي احتياجات المتعلمين ويشترك في التقويم كل من المعلمات والأطفال وأولياء الأمور بهدف دعم تعلم الأطفال مشيرةً أن اللقاء شهد عددا من ورش العمل التي استهدفت معلومات المتدربات عن موضوع التدريب والتعرف على المعرفة السابقة للمتدربات حول مفهوم التقويم من أجل التعلم وتصميم استمارة مشاركة معلومات التقويم مع الأسر وتصنيف السلوكيات الإيجابية لجلسة مشاركة نتائج التقويم مع الأسر.

ولفتت أن المشروع يتضمن الحقيبة الثالثة بعنوان "التقويم من أجل التعلم في مرحلة الطفولة المبكرة" والتي تهدف إلى تنمية كفايات التقويم من أجل التعلم لدى معلمات مرحلة الطفولة المبكرة حيث يتوقع بنهاية البرنامج التدريبي أن تكون المتدربة قادرة على ذكر مفهوم وأهمية وخصائص التقويم من أجل التعلم، وتطبيق خطوات التقويم من أجل التعلم، وشرح النظريات المفسرة للتقويم من أجل التعلم، والتخطيط لعملية التقويم والملاحظة، وتطبيق خطوات وإستراتيجيات الملاحظة، وشرح ماهية ملف توثيق التطور ومحتوياته، وذكر أنواع وخطوات تفسير البيانات و تحديد أهداف كفاية اتخاذ القرار ومناقشة كفاية التغذية الراجعة وتحديد خصائص كفاية الشراكة مع الأسر، وشرح خطوات جلسة مشاركة الأسر معلومات التقويم (قبل ، وأثناء، وبعد)اللقاء، وتحديد أخلاقيات استخدام معلومات التقويم، وتطبيق كفايات التطبيق من أجل التعلم.

وفي نهاية الملتقى كُرِّمَ جميع الضيفات المدربات المركزيات والخبيرات ومنسوبات إدارة التدريب والابتعاث المشاركات في الملتقى وتقديم شهادات الشكر والتقدير لهم .

// انتهى //

14:42ت م

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