السعودية اليوم / إقبال على سوق الفقع بطريف



طريف 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واس

يشهد سوق "الفقع" في محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية هذه الأيام إقبالاً من المشترين إذ تميز المعروض بتعدد الأنواع أشهرها الزبيدي والكمأة.

ويرد للسوق الذي خصصته بلدية المحافظة أنواع "الفقع" التي تجمع من المناطق البرية القريبة من طريف ويتراوح سعر الكيلو جرام بين 200 ـ 500 ريال حسب الحجم والنوع.

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14:42ت م

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