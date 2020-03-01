السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل مدير السجون بالمنطقة



جدة 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ، نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، في مقر الإمارة بجدة ، مدير السجون بالمنطقة العميد إبراهيم الغامدي.

واستمع الأمير بدر بن سلطان ، إلى نبذة عن الأعمال التطويرية للإصلاحيات ، والخطط المستقبلية للمديرية العامة للسجون بالمنطقة ، والبرامج والأنشطة التي تستهدف النزلاء وتركز على تأهيلهم وتهيئتهم ليكونوا أفرادا فاعلين بعد الإفراج عنهم.

// انتهى //

14:42ت م

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