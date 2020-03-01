السعودية اليوم / الأحوال المدنية المتنقلة بمنطقة تبوك تقدم خدماتها للنساء في الثانوية التاسعة



تبوك 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واس

بدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية في منطقة تبوك بتقديم خِدماتها للنساء في الثانوية التاسعة للبنات لمدة يومين ، وذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة (هويتي انتمائي) والتي تهدف إلى التعريف بأهمية بطاقة الهوية الوطنية للمرأة بوصفها إثباتًا شخصيًّا لها، وضرورة المحافظة عليها، إضافة إلى تقديم خدمة إصدار الهوية الوطنية للمواطنات المستحقات لها نظامًا في أماكن وجودهن بجميع مناطق المملكة.

وتقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية للمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما.

الجدير ذكره، أن الخدمات المتنقلة تعد أحد أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتساهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على الراغبين في الاستفادة من الخدمات المتنقلة.

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14:37ت م

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