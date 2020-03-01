السعودية اليوم / سمو الأمير بدر بن سلطان يستقبل الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الأرضية



جدة 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة في جدة ، الرئيس التنفيذي للشركة

واستمع سموه إلى نبذة عن الأهداف الإستراتيجية للشركة خلال الفترة المقبلة والمرتكزة على رفع معايير الكفاءة التشغيلية لموسم العمرة والحج 1441هـ ، والرامية لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن ، بالإضافة إلى دعم استضافة المملكة للمجموعة العشرين عبر المطارات.

// انتهى //

14:36ت م

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جدة 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة في جدة ، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الأرضية الكابتن فهد سندي ، يرافقه المدراء التنفيذيين بالشركة.واستمع سموه إلى نبذة عن الأهداف الإستراتيجية للشركة خلال الفترة المقبلة والمرتكزة على رفع معايير الكفاءة التشغيلية لموسم العمرة والحج 1441هـ ، والرامية لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن ، بالإضافة إلى دعم استضافة المملكة للمجموعة العشرين عبر المطارات.// انتهى //14:36ت م0152

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