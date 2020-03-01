السعودية اليوم / الأحوال المدنية المتنقلة بمنطقة نجران تقدم خدماتها للنساء



نجران 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واس

بدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية في منطقة نجران بتقديم خِدماتها للنساء في مدرستين ثانوية للبنات ، وذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة (هويتي انتمائي) والتي تهدف الى التعريف بأهمية بطاقة الهوية الوطنية للمرأة بوصفها إثباتًا شخصيًّا لها، وضرورة المحافظة عليها، إضافة إلى تقديم خدمة إصدار الهوية الوطنية للمواطنات المستحقات لها نظامًا في أماكن وجودهن بجميع مناطق المملكة.

وتقوم الوحدة المتنقلة اليوم الاحد بتقديم خدماتها للنساء في الثانوية الحادية عشرة للبنات بنجران , فيما تقدم خدماتها يوم الثلاثاء في الثانوية الخامسة عشر للبنات بنجران لمدة يوم واحد لكل منهما.

وتقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية للمستفيدين خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما.

الجدير ذكره، أن الخدمات المتنقلة تعد أحد أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتساهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على الراغبين في الاستفادة من الخدمات المتنقلة.

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14:35ت م

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