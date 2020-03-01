السعودية اليوم / مدير الدفاع المدني بجازان يزور المعرض المصاحب لفعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني



جيزان 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واس

زار مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان العميد الدكتور عبدالله بن عايض الشهري اليوم, المعرض المقام بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني وذلك بمركز الراشد مول التجاري بمدينة جيزان.

واطلع العميد الشهري خلال الزيارة على ما تتضمنه أركان المعرض من معروضات وبرامج توعوية يقدمها منسوبي الدفاع المدني وجامعة جازان وأمانة المنطقة وإداراتي التعليم بجازان و صبيا والتعليم الفني والتقني والهلال الأحمر وحرس الحدود وغيرها من الجهات الأمنية والخدمية المشاركة بهدف غرس مفاهيم السلامة الأولية والوقاية من المخاطر وطرق الوقاية من الحوادث.

واستمع لشرح مفصل من القائمين على المعرض عن البرامج الثقافية والندوات والمحاضرة التي ستقام على ضمن فعاليات المعرض الذي ستتواصل على مدى خمسة أيام على فترتين صباحية ومسائية.

// انتهى //

14:34ت م

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