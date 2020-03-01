

القطيف 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واس

بدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية في المنطقة الشرقية بتقديم خدماتها للنساء في 3 مواقع بمحافظة القطيف ، وذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة "نأتي إليك " المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة.

وتقوم الوحدة المتنقلة اليوم الأحد بتقديم خدماتها للنساء في مكتب العمل وشؤون المرأة بمحافظة القطيف لمدة يومين.

ويوم الثلاثاء تقدم الخدمة للنساء في وحدة الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة القطيف لمدة يومين , فيما تختتم الوحدة المتنقلة يوم الخميس زيارتها بتقديم الخدمة للنساء في مركز التنمية النسائي بمحافظة القطيف لمدة يوم واحد.

وتقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية للمستفيدين خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".

الجدير ذكره، أن الخدمات المتنقلة تعد أحد أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتساهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على الراغبين في الاستفادة من الخدمات المتنقلة.

// انتهى //

14:33ت م

0146





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأحوال المدنية المتنقلة في المنطقة الشرقية تقدم خدماتها في 3 مواقع بمحافظة القطيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.