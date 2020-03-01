السعودية اليوم / الدكتور الربيعة يلتقي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي الإماراتية



الرياض 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بالرياض اليوم، معالي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وذلك على هامش فعاليات منتدى الرياض الدولي الإنساني الثاني.

وناقش الجانبان عددًا من الموضوعات الإغاثية والإنسانية المدرجة على أعمال المنتدى، وكذلك المشاريع المتنوعة المشتركة التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والهلال الأحمر الإماراتي في مختلف محافظات اليمن وسبل تعزيزها .

وأشادت ريم الهاشمي بالدور المتميز للمملكة ممثلة بالمركز في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية لدول العالم المنكوبة والمتضررة خاصة اليمن.

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14:33ت م

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