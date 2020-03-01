السعودية اليوم / المغرب : التدابير التي اتخذتها المملكة للحد من انتشار وباء كورونا "مسؤولة وصائبة"



الرباط 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واس

أكدت المملكة المغربية أن التدابير التي اتخذتها المملكة العربية

وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في بيان لها اليوم نشرته وكالة الأنباء المغربية، أن هذه التدابير اتخذت بالنظر إلى الانتشار المتزايد لفيروس كورونا، وانسجامًا مع التدابير الاحترازية التي أوصت منظمة الصحة العالمية كل الدول باتخادها على المستوى الوطني، وقالت: إنه بموجب ذلك، تدعو السلطات المغربية المواطنين المغاربة إلى احترام هذه التدابير والتجاوب معها.

// انتهى //

14:33ت م

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الرباط 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واسأكدت المملكة المغربية أن التدابير التي اتخذتها المملكة العربية السعودية للحد من انتشار وباء كورونا، "مسؤولة وصائبة"، وذلك تجاه المعتمرين الذين يفدون إلى البقاع المقدسة من مختلف مناطق المعمورة.وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في بيان لها اليوم نشرته وكالة الأنباء المغربية، أن هذه التدابير اتخذت بالنظر إلى الانتشار المتزايد لفيروس كورونا، وانسجامًا مع التدابير الاحترازية التي أوصت منظمة الصحة العالمية كل الدول باتخادها على المستوى الوطني، وقالت: إنه بموجب ذلك، تدعو السلطات المغربية المواطنين المغاربة إلى احترام هذه التدابير والتجاوب معها.// انتهى //14:33ت م0144

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.