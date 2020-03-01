السعودية | الزائر السري ينفذ جولات رقابية على تطبيق سياسات مكافحة العدوى في المرافق الطبية بصحة الرياض

المناطق _ الرياض

نفذ “الزائر السري” مؤخراً ، جولات رقابية على تطبيق سياسات مكافحة العدوى في المرافق الطبية بصحة الرياض .

وذلك ضمن خطط وجهود “صحة الرياض” لتطوير وتجويد الخدمات، والعمل على تحسين بيئة العمل ، ووتعزيز السلوك الاحترافي لدى الموظفين في انضباطهم ، تواجدهم مكان الخدمة و حسن الاستقبال تقديم الرعاية اللازمة وفق السياسات والاجراءات المعتمدة بالمنشأة الصحية ) ، بالمناطق والمحافظات الطرفية .

و رفع كفاءة الجاهزية بهذه المنشآت نفذت إدارة الزائر السري العديد من الجولات الميدانية في المستشفيات والمراكز الطرفية للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة وجودتها .

وأوضحت مدير إدارة الزائر السري بصحة الرياض الاستاذة /فوزية العنزي أنه في ظل تكامل الجهود ، حرص الزائر السري على عمل جولات ميدانية للمنشآت الصحية بالمحافظات ،القرى والهجر الطرفية للوقوف على مدى تطبيق سياسات مكافحة العدوى و و تفعيل الفرز البصري وكافة العناصر الاحترازية .

وأشارت العنزي إلى أن الزائر السري يدخل المنشأة الصحية كشخص اعتيادي، إما مريض أو مراجع، ويأخذ دوره مع الجميع بعد حجز موعد دون أن يشعر به أحد بهدف تقييم جودة الخدمات ورصدالسلبيات لمناقشتها فوراً مع الإدارات ذات العلاقة لوضع خطة لتصحيح وتلافي حدوثها مستقبلاً مثل طول فترة انتظار المريض للدخول الطبيب ، و عدم تقديم الكشف السريري ، التشخيص الدقيق ، وشرح الصيدلي لطريقة استخدام الدواء بطريقة

غير مناسبة ، كما يقوم الزائر السري برصد الجوانب الإيجابية و تقديم الشكر والثناء لفريق العمل بالمنشاة الصحية وحثهم على الاستمرارية ، ويحرص الزائر السري على تعزيز واستيفاء الاشتراطات اللازمة بالمنشآت الصحية كا الاصحاح البيئي الجيد وتطبيق سياسات الجودة ، مكافحة عدوى وأمن وسلامة، في قسم الطواريء وجاهزية سيارة الاسعاف ، واقسام التنويم ، والعيادات الخارجية ، وحدة غسيل الكلى وكافة الاقسام مختبر اشعة علاج طبيعي ، اسنان ، تجربة المريض و آلية حتواء المراجعين ..

ولفتت أن الزائر السري يعمل ضمن فريق مؤهل وظيفته يُقيّم بسرية وموضوعية مستوى الأداء والخدمات في المنشآت الصحية وقطاعاتها في صحة الرياض حيث يقوم هذا الفريق بنقل كافة الملاحظات للمسؤولين لتحقيق أعلى توقعات رضا المواطنين والمقيمين في القطاع الصحي من خلال الارتقاء بالخدمات الصحية وحسن التعامل.

وشددت مديرة إدارة الزائر السري أن الفريق الميداني يلتقي خلال جولاته مدير مستشفى ، مساعد الرعاية الصحية الاولية ، و مدير المركز الصحي ومناقشتهم بالسلبيات التي تواجه المراجعين وحثهم على تلافيها والحرص على تحقيق الرضا والأهداف المنشودة ، لمرتادي المنشاة الصحية

واختتمت فوزية العنزي بأن الزائر السري (عدسة للرصد و نقل الاحداث ) لسعادة المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة الرياض و والمساعدين، منوهة أن عمل إدارة الزائر السري يتطلب الخبرة والمهنية والصدق وتحمل صعوبة العمل والأمانة في نقل صورة من معاناة المراجعين بدقة لمناقشتها مع الإدارات ذات الصِّلة بهدف معالجة الأسباب و منع تكرارها ،

وأشادت العنزي بمستوى التفاعل والتجاوب في تلافي الملاحظات من الإدارات المعنية فور رصدها ، رافعة شكرها لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد التويجري على الدعم اللا محدود كما شكرت مسؤولي الإدارات بصحة الرياض على حرصهم واهتمامهم بالارتقاء وتجويد الخدمات من خلال ما ينقل لهم من إدارة الزائر السري .