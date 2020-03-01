السعودية | تقنية “VR” تعرف زوار معرض الكتاب بعُمان على جهود المملكة في خدمة القرآن

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تشارك وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المعرض الدولي للكتاب بسلطنة عُمان في دورته الخامسة والعشرين الذي يقام من 22 فبراير – 2 مارس الجاري, وذلك من خلال تقنية الواقع الافتراضي “VR”، التي تمكن زوار الجناح من التجول في أروقة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، إضافة إلى الاطلاع على الجهود الكبيرة التي تقدمها المملكة في خدمة القرآن الكريم من خلال هذا المجمع.

وشهدت التقنية الحديثة التي تقدمها الشؤون الإسلامية في المعرض إقبالاً كبيرًا من زوار المعرض الذين حرصوا على التعرف عليها واستخدامها في الوصول إلى خِدْمات ذلك المجمع، وكذلك التعرف على جهود الوزارة وبرامجها المتنوعة المقدمة للإسلام والمسلمين في داخل وخارج المملكة.

وأشاد زوار المعرض بالتقنية المستخدمة، معبرين عن سعادتهم البالغة، وعدُّوها تقنية حديثة تستخدم في إبراز جهود المملكة في نشر كتاب الله على المسلمين في شتى بقاع الأرض, والاهتمام بطباعته وتوزيعه بلغات عالمية وتفاسير متنوعة، شاكرين للوزارة هذه النقلة السريعة.