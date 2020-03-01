شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن تقنية “VR” تعرف زوار معرض الكتاب بعُمان على جهود المملكة في خدمة القرآن والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 12:49 مساءً, 1 مارس 2020 م
المناطق - الرياض
تشارك وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المعرض الدولي للكتاب بسلطنة عُمان في دورته الخامسة والعشرين الذي يقام من 22 فبراير – 2 مارس الجاري, وذلك من خلال تقنية الواقع الافتراضي “VR”، التي تمكن زوار الجناح من التجول في أروقة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، إضافة إلى الاطلاع على الجهود الكبيرة التي تقدمها المملكة في خدمة القرآن الكريم من خلال هذا المجمع.
وشهدت التقنية الحديثة التي تقدمها الشؤون الإسلامية في المعرض إقبالاً كبيرًا من زوار المعرض الذين حرصوا على التعرف عليها واستخدامها في الوصول إلى خِدْمات ذلك المجمع، وكذلك التعرف على جهود الوزارة وبرامجها المتنوعة المقدمة للإسلام والمسلمين في داخل وخارج المملكة.
وأشاد زوار المعرض بالتقنية المستخدمة، معبرين عن سعادتهم البالغة، وعدُّوها تقنية حديثة تستخدم في إبراز جهود المملكة في نشر كتاب الله على المسلمين في شتى بقاع الأرض, والاهتمام بطباعته وتوزيعه بلغات عالمية وتفاسير متنوعة، شاكرين للوزارة هذه النقلة السريعة.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | تقنية “VR” تعرف زوار معرض الكتاب بعُمان على جهود المملكة في خدمة القرآن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.