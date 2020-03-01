4 مشاريع تصريف لمياه الأمطار بالدمام

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• رفع كفاءة التصريف و تخفيض منسوب المياه الجوفية بضاحية الملك فهد
تنفذ أمانة المنطقة الشرقية حالياً أربعة مشروعات لتصريف مياه الأمطار في ضاحية الملك فهد بالدمام ، ضمن المرحلة الأولى من مشاريع تصريف مياه الأمطار ، التي بلغت نسبة الإنجاز فيها مراحل متقدمة .
وأوضح وكيل الأمين للتعمير و المشاريع المهندس عصام بن عبد اللطيف الملا أن هذه المشروعات تهدف إلى رفع كفاءة التصريف و تخفيض منسوب المياه الجوفية ، حيث يتمثل المشروع الأول في تصريف مياه الأمطار للمرحلة الأولى بضاحية الملك فهد بالدمام و هو عبارة عن خطي طرد بقطر 1800 ملم و بطول 16160 متر طولي من الخليج العربي و حتى بداية ضاحية الملك فهد، وبلغت نسبة الإنجاز فيه 87% ، إضافة إلى مشروع تصريف مياه الأمطار المرحلة الثانية بضاحية الملك فهد و هو عبارة عن أعمال خطوط طرد قطر 1800 ملم بطول 11388متر طولي و بلغت نسبة الإنجاز 96% .
وأضاف المهندس الملا أن المرحلة الثالثة من مشروع تصريف مياه الأمطار بضاحية الملك فهد هو عبارة عن محطة ضخ بالضاحية بقوة تصريفية 30240 متر مكعب / الساعة ، وبلغت نسبة الإنجاز 25% ، إضافة إلى مشروع تصريف مياه الأمطار المرحلة الرابعة بضاحية الملك فهد و هو عبارة عن محطة ضخ لتصريف مياه الأمطار بقدرة تصريفية 23760 متر مكعب / ساعة و كذلك شبكة انحدار لتصريف مياه الأمطار و تخفيض منسوب المياه الجوفية بالحي الثاني بأكمله و بجزء من الحي الخامس و الحي السادس بضاحية الملك فهد بأقطار تتراوح من 400ملم إلى 3000 ملم ، و بلغت نسبة الإنجاز 40% .
وكشف وكيل الأمين للتعمير و المشاريع أنه تم الانتهاء خلال الفترة الماضية من تصميم و دراسة و إعداد مخططات أعمال تصريف مياه الأمطار لكامل أحياء ضاحية الملك فهد ، وذلك تمهيداً لطرحها بالمراحل التالية وفقاً للمخصصات المالية المعتمدة، فيما رُفعت حاليا كفاءة محطات و شبكات تصريف مياه الأمطار في حاضرة الدمام و الذي يتمثل في تنفيذ خط طرد بقطر 1400 مم و بطول 2500متر طولي ، وذلك من محطة ابن خلدون إلى محطة الغربية ، وكذلك الثقب الأفقي أسفل طريق الملك عبدالعزيز ( طريق الميناء ) بقطر 2100ملم لتفعيل بعض الشبكات على محطة الخالدية ، وثقوب أفقية أسفل طريق شارع الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بأقطار 1400 ملم و2000 ملم لتفعيل محطة حي الضباب ، إلى جانب وحدات الضخ و خطوط الطرد لها بمواقع مختلفة بالدمام و شبكات انحدار بأحياء ( النور و بدر و أحد) ، علماً بأن نسبة الإنجاز بلغت 58 % .
وشدد أن الأمانة تبذل مساعيها للانتهاء من هذه المشاريع في الوقت المحدد ضمن الجدول الزمني الذي تم وضعه، وكذلك تسعى جاهدة و بشكل مستمر من أجل الحد من الأخطار و الآثار التي قد تتسبب فيها الأمطار في موسم هطولها ، كما أنها تواصل الجهود من أجل استكمال و مواصلة المشاريع التنموية التي تخدم المواطنين و المقيمين ، موضحا أن الأمانة حققت العديد من النتائج الإيجابية خلال مواسم الأمطار الماضية من خلال منظومة شبكات تصريف مياه الأمطار .
وأكد المهندس الملا أن الأمانة تواصل جهودها في تنفيذ العديد من المشاريع التنموية و التي تخدم المواطن و المقيم، وتأتي في مقدمتها مشاريع تصريف مياه الأمطار في حاضرة الدمام، و التي يتم متابعتها بشكل مباشر من قبل معالي أمين المنطقة الشرقية ، مشيرا الى أن معاليه قام مؤخرا بزيارة تفقدية للوقوف على نسب الإنجاز لهذه المشاريع و بالذات فيما يتعلق بمحطات و شبكات تصريف مياه الأمطار في ضاحية الملك فهد بالدمام .
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