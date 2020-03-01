شكرا لقرائتكم خبر عن 2745 منتجًا منته الصلاحية وضبط حالة تستر تجاري بـ «تثليث» والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة 2745 منتجًا من المواد الاستهلاكية منتهية الصلاحية والمخزنة بطريقة مخالفة، كما تم ضبط حالة تستر تجاري، وذلك خلال تنفيذها 174 زيارة تفتيشية على منافذ البيع في محافظة تثليث بمنطقة عسير، للوقوف على التزام المحلات التجارية بتطبيق أنظمة حماية المستهلك.

واستهدفت الحملة التفتيشية مراكز الصيانة ومراكز بيع الإطارات وقطع الغيار ومحالّ الذهب بالإضافة إلى المحالّ التجارية الأخرى.

وأكدت التجارة استمرار الفرق التفتيشية في أداء مهامها والتحقق من التزام المنشآت التجارية بأنظمة حماية المستهلك، واتخاذ جميع الإجراءات النظامية تجاه أي مخالفات يكون ضبطها وتطبيق العقوبات على المخالفين.