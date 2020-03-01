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سعودي وإماراتي يتوجان بجائزتي مهرجان الدرعية للسيارات الكلاسيكية
بسيارتي مرسيدس من نوع SL 190
متابعات الخليج 365 - واس
اختتمت أمس فعاليات مهرجان الدرعية الخامس للسيارات الكلاسيكية 2020 الذي أقيم على مدى يومين بمحافظة الدرعية, وجاءت نتائجه بفوز سيارتي مرسيدس من نوع SL 190 على مستوى المتنافسين من داخل المملكة وخارجها.
وظفرت سيارة المرسيدس 190SL موديل 1960 م فضية اللون للدكتور علي العثيم ، بالمركز لأفضل سيارة في مسابقة السيارات الكلاسيكية من داخل المملكة ، فيما ظفرت السيارة الثانية من نوع مرسيدس 190 SL موديل1957م للإماراتي علي القيسي، بالمركز الأول من السيارات الكلاسيكية المشاركة من خارج المملكة.
وعبر الدكتور علي العثيم عن سعادته بفوز سيارته بأفضل سيارة مشاركة في المهرجان ، مشيراً إلى أن هذا النوع من السيارات يعد محدود الصنع في العالم، حيث صنع منها 25 ألف سيارة فقط منذ بداية إنتاجها من الشركة المصنعة .
فيما أعرب علي القيسي عن فرحته الكبيرة بفوزه في هذه الجائزة، مبيناً أن سيارته من نوع مرسيدس 190 SL موديل 1957 م ذات اللون البيج، تعد من السيارات النادرة ، مقدما شكره وتقديره لإدارة المهرجان على حسن التنظيم في استقبال السيارات إلكترونياً، وإدارة الفعالية قبل وأثناء إقامتها.
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