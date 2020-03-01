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حريق يلتهم مستودعاً بمحافظة بلجرشي
متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة :
باشرت فرق الدفاع المدني بمنطقة الباحة، صباح اليوم الأحد، إخماد حريق بأحد المستودعات بمحافظة بلحرشي.
“متابعات الخليج 365” ستوافيكم بتفاصيل أكثر حال ورودها من الجهات المختصة .
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