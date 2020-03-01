اخبار السعوديه

حريق يلتهم مستودعاً بمحافظة بلجرشي

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم حريق يلتهم مستودعاً بمحافظة بلجرشي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-03-01

حريق يلتهم مستودعاً بمحافظة بلجرشي

متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة :

Advertisements

باشرت فرق الدفاع المدني بمنطقة الباحة، صباح اليوم الأحد، ‬⁩إخماد حريق ‬بأحد المستودعات بمحافظة بلحرشي‬⁩.

متابعات الخليج 365” ستوافيكم بتفاصيل أكثر حال ورودها من الجهات المختصة .

تابعنا على 3b30a6c743.jpg تواصل معنا على24999c320f.jpg

شارك الخبر






Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حريق يلتهم مستودعاً بمحافظة بلجرشي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا