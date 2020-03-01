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2020-03-01 حريق يلتهم مستودعاً بمحافظة بلجرشي متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة : Advertisements باشرت فرق الدفاع المدني بمنطقة الباحة، صباح اليوم الأحد، ‬⁩إخماد حريق ‬بأحد المستودعات بمحافظة بلحرشي‬⁩. “متابعات الخليج 365” ستوافيكم بتفاصيل أكثر حال ورودها من الجهات المختصة . تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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