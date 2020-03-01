الصحة توجه نصائح للقادمين من الدول المسجل فيها إصابات كورونا

2020-03-01

متابعات الخليج 365 - واس

أوصت وزارة الصحة القادمين من الدول التي سجلت فيها حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد،وظهرت أعراض مرضية خلال 14 يوماً ” ارتفاع درجة الحرارة ،وألم في الحلق، وضيق في التنفس ” بالاتصال بمركز الصحة 937، والبقاء في المنزل، واستخدام الكمامة.

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ونشرت الوزارة عبر حسابها في تويتر “أنفوجرافيك” يتضمن الإرشادات في إطار جهودها التوعوية للتعامل مع الفيروس واستمراراً لسلسلة رسائلها التوعوية التي تبثها عبر مختلف المنصات الإعلامية.

وجدّدت ” الصحة ” تأكيدها أهمية الوقاية من الأمراض التنفسية بشكل عام، ونصحت الجميع بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها لتجنب الإصابة بالفيروسات -بإذن الله-، حيث يجب الاهتمام بنظافة اليدين وأن يكون العطس أو السعال بإستخدام المناديل أو في مرفق اليد، والابتعاد عن الأشخاص الذين لديهم أعراض إصابة، وهذه كفيلة في الحد من انتقال الفيروسات من شخص لآخر.

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