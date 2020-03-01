السعودية | أرامكو الوجه الآخر.. مبادرات لدعم التنمية السعودية

شكرا لقرائتكم أرامكو الوجه الآخر.. مبادرات لدعم التنمية السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعيدا عن عملياتها كأكبر شركة تنتج البترول في العالم، يعرض وثائقي #أرامكو _الوجه_الآخر قصصاً تدور حول أحد القيم الأساسية لأرامكو السعودية، المواطنة، واحدة من خمسة قيم توليها الشركة أهمية كبيرة ضمن الثقافة المؤسسية في كافة أعمالها.

منذ تأسيسها قبل نحو 80 عاماً عملت أرامكو على أن تكون محفزاً للنمو الاقتصادي السعودي، وداعماً للمجتمعات التي تعمل فيها، وذلك عبر مئات المبادرات المجتمعية في كافة المدن والمناطق السعودية.

وثائقي #أرامكو _الوجه_الآخر، يتتبع قصص بعض مبادرات أرامكو المجتمعية التي تقوم على تحديد الفرص الاقتصادية في المدن السعودية، وبناء مهارات سكان هذه المدن بما يدعم إيجاد أعمال تجارية ناجحة تقوم على الموارد المتاحة وبأكبر قدر يضمن نمو المجتمعات.

ما بين جازان، والباحة، والدمام كانت كاميرا العربية ترصد تفاعل سكان هذه المدن مع مبادرات أرامكو، وتوثق عن قرب أثر هذه المبادرات في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودعم الاقتصاد الكلي بشكل عام.

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في هذا الوثائقي تروي "العربية" قصة البن الخولاني في جبال جازان، وارتباط أهل هذه المنطقة بزراعة البن منذ سنوات طويلة، الأمر الذي جعل القهوة واحدة من المكونات الأساسية لأهل الجبل جنوبي السعودية.

ومنذ تدشين مبادرتها لزراعة البن في جازان، انتقلت أرامكو بزراعة البن في هذه المنطقة إلى مرحلة جديدة، ترفع من كفاءة الإنتاج، وتوفر فرص العمل للمواطنين.

في الباحة، كانت العربية ترصد مبادرة أخرى تركز على تربية النحل وإنتاج العسل، حيث أنشأت أرامكو بالتعاون مع جمعية النحالين مركز أبحاث وتدريب لتقديم الدعم للنحالين في المنطقة.

يعمل هذا المعهد على تدريب النحالين في الجوانب النظرية والعملية، ويشرف على بدايات الأعمال الصغيرة التي يتجه من خلالها أهل الباحة لإنتاج العسل.

وفي الدمام، أنشأت أرامكو مركز قيطان الذي يستقطب ذوي الاحتياجات الخاصة، ويوفر فرص العمل في الخياطة، حيث يتم تدريب الفتيات قبل انضمامهن للقوى العاملة.