، سعودي وإماراتي يتوّجان بجائزتَي مهرجان الدرعية للسيارات الكلاسيكية 2020 ،

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اختتمت أمس فعاليات مهرجان الدرعية الخامس للسيارات الكلاسيكية 2020 الذي أُقيم على مدى يومين بمحافظة الدرعية, وجاءت نتائجه بفوز سيارتَي مرسيدس من نوع SL 190 على مستوى المتنافسين من داخل المملكة وخارجها.
وظفرت سيارة المرسيدس 190SL موديل 1960 م فضية اللون للدكتور علي العثيم، بالمركز لأفضل سيارة في مسابقة السيارات الكلاسيكية من داخل المملكة، فيما ظفرت السيارة الثانية من نوع مرسيدس 190 SL موديل 1957م للإماراتي علي القيسي؛ بالمركز الأول من السيارات الكلاسيكية المشاركة من خارج المملكة.
وعبّر الدكتور علي العثيم؛ عن سعادته بفوز سيارته بأفضل سيارة مشاركة في المهرجان، مشيراً إلى أن هذا النوع من السيارات يعد محدود الصُنع في العالم، حيث صُنع منها 25 ألف سيارة فقط منذ بداية إنتاجها من الشركة المصنعة.
فيما أعرب علي القيسي؛ عن فرحته الكبيرة بفوزه بهذه الجائزة، مبيناً أن سيارته من نوع مرسيدس 190SL موديل 1957 م ذات اللون البيج، تعد من السيارات النادرة، مقدماً شكره وتقديره لإدارة المهرجان على حُسن التنظيم في استقبال السيارات إلكترونياً، وإدارة الفعالية قبل وأثناء إقامتها.مهرجان الدرعية للسيارات الكلاسيكية 2020 محافظة الدرعية
سعودي وإماراتي يتوّجان بجائزتَي مهرجان الدرعية للسيارات الكلاسيكية 2020وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-01
اختتمت أمس فعاليات مهرجان الدرعية الخامس للسيارات الكلاسيكية 2020 الذي أُقيم على مدى يومين بمحافظة الدرعية, وجاءت نتائجه بفوز سيارتَي مرسيدس من نوع SL 190 على مستوى المتنافسين من داخل المملكة وخارجها.
وظفرت سيارة المرسيدس 190SL موديل 1960 م فضية اللون للدكتور علي العثيم، بالمركز لأفضل سيارة في مسابقة السيارات الكلاسيكية من داخل المملكة، فيما ظفرت السيارة الثانية من نوع مرسيدس 190 SL موديل 1957م للإماراتي علي القيسي؛ بالمركز الأول من السيارات الكلاسيكية المشاركة من خارج المملكة.
وعبّر الدكتور علي العثيم؛ عن سعادته بفوز سيارته بأفضل سيارة مشاركة في المهرجان، مشيراً إلى أن هذا النوع من السيارات يعد محدود الصُنع في العالم، حيث صُنع منها 25 ألف سيارة فقط منذ بداية إنتاجها من الشركة المصنعة.
فيما أعرب علي القيسي؛ عن فرحته الكبيرة بفوزه بهذه الجائزة، مبيناً أن سيارته من نوع مرسيدس 190SL موديل 1957 م ذات اللون البيج، تعد من السيارات النادرة، مقدماً شكره وتقديره لإدارة المهرجان على حُسن التنظيم في استقبال السيارات إلكترونياً، وإدارة الفعالية قبل وأثناء إقامتها.
01 مارس 2020 - 6 رجب 1441
01:30 PM
أُقيم على مدى يومين بمحافظة الدرعية .. عبّرا عن فرحتهما بهذا الفوز
اختتمت أمس فعاليات مهرجان الدرعية الخامس للسيارات الكلاسيكية 2020 الذي أُقيم على مدى يومين بمحافظة الدرعية, وجاءت نتائجه بفوز سيارتَي مرسيدس من نوع SL 190 على مستوى المتنافسين من داخل المملكة وخارجها.
وظفرت سيارة المرسيدس 190SL موديل 1960 م فضية اللون للدكتور علي العثيم، بالمركز لأفضل سيارة في مسابقة السيارات الكلاسيكية من داخل المملكة، فيما ظفرت السيارة الثانية من نوع مرسيدس 190 SL موديل 1957م للإماراتي علي القيسي؛ بالمركز الأول من السيارات الكلاسيكية المشاركة من خارج المملكة.
وعبّر الدكتور علي العثيم؛ عن سعادته بفوز سيارته بأفضل سيارة مشاركة في المهرجان، مشيراً إلى أن هذا النوع من السيارات يعد محدود الصُنع في العالم، حيث صُنع منها 25 ألف سيارة فقط منذ بداية إنتاجها من الشركة المصنعة.
فيما أعرب علي القيسي؛ عن فرحته الكبيرة بفوزه بهذه الجائزة، مبيناً أن سيارته من نوع مرسيدس 190SL موديل 1957 م ذات اللون البيج، تعد من السيارات النادرة، مقدماً شكره وتقديره لإدارة المهرجان على حُسن التنظيم في استقبال السيارات إلكترونياً، وإدارة الفعالية قبل وأثناء إقامتها.
، سعودي وإماراتي يتوّجان بجائزتَي مهرجان الدرعية للسيارات الكلاسيكية 2020 ،
المصدر : الخليج 365
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