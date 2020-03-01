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تحقّق الجهات الأمنية بمركز البجادية- غربي الدوادمي، في مُلابسات إطلاق نار في مركز الإمارة، صباح اليوم، أسفر عن إصابة اثنين من الموظفين بالمركز.
وحسب التفاصيل، فإن شخصاً فتح النار من سلاحه على موظفين داخل المركز، صباح اليوم، لأسبابٍ لم تُعرف بعد، وأصاب اثنين منهم قبل أن يلوذ بالفِرار، وتمّ نقل المصابين إلى مستشفى البجادية.الجهات الأمنية الدوادمي إطلاق النار
إطلاق نار يُصيب موظفين بالبجادية غربي الدوادمي .. والأمن يحقّقفهد الغبيوي الخليج 365 2020-03-01
تحقّق الجهات الأمنية بمركز البجادية- غربي الدوادمي، في مُلابسات إطلاق نار في مركز الإمارة، صباح اليوم، أسفر عن إصابة اثنين من الموظفين بالمركز.
وحسب التفاصيل، فإن شخصاً فتح النار من سلاحه على موظفين داخل المركز، صباح اليوم، لأسبابٍ لم تُعرف بعد، وأصاب اثنين منهم قبل أن يلوذ بالفِرار، وتمّ نقل المصابين إلى مستشفى البجادية.
01 مارس 2020 - 6 رجب 1441
01:21 PM
الأسباب غير معروفة .. الجاني لاذ بالفِرار وتمّ نقل المصابين للمستشفى
تحقّق الجهات الأمنية بمركز البجادية- غربي الدوادمي، في مُلابسات إطلاق نار في مركز الإمارة، صباح اليوم، أسفر عن إصابة اثنين من الموظفين بالمركز.
وحسب التفاصيل، فإن شخصاً فتح النار من سلاحه على موظفين داخل المركز، صباح اليوم، لأسبابٍ لم تُعرف بعد، وأصاب اثنين منهم قبل أن يلوذ بالفِرار، وتمّ نقل المصابين إلى مستشفى البجادية.
، إطلاق نار يُصيب موظفين بالبجادية غربي الدوادمي .. والأمن يحقّق ،
المصدر : الخليج 365
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