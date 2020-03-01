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أوضح متحدث صحة القنفذة إبراهيم المتحمي، تجاوبًا مع ما نشرته "الخليج 365" تحت عنوان (أهالي "سبت الجارة" ينتظرون تشغيل المركز الصحي")، أن مشاريع المراكز الصحية المقامة حاليًا بصحة القنفذة، هي مركز صحي: سبت الجارة، ودوقة الأولى، ونخال، وآل كثير.
وأضاف: "تأتي هذه المراكز ضمن المرحلة الثالثة لإنشاء المراكز الصحية من قِبَل وزارة الصحة، وحاليًا تم الانتهاء من عملية التجهيز للأجهزة الطبية وغير الطبية للمراكز الأربعة المذكورة، ويجري استكمال إجراءات الاستلام والتسليم الابتدائي لهذه المشاريع من ضمنها مركز صحي سبت الجارة".صحة القنفذة سبت الجارة
تجاوبًا مع "الخليج 365".. "صحة القنفذة: "مركز سبت الجارة" في مرحلة التسليمحسن العيسي الخليج 365 2020-03-01
أوضح متحدث صحة القنفذة إبراهيم المتحمي، تجاوبًا مع ما نشرته "الخليج 365" تحت عنوان (أهالي "سبت الجارة" ينتظرون تشغيل المركز الصحي")، أن مشاريع المراكز الصحية المقامة حاليًا بصحة القنفذة، هي مركز صحي: سبت الجارة، ودوقة الأولى، ونخال، وآل كثير.
وأضاف: "تأتي هذه المراكز ضمن المرحلة الثالثة لإنشاء المراكز الصحية من قِبَل وزارة الصحة، وحاليًا تم الانتهاء من عملية التجهيز للأجهزة الطبية وغير الطبية للمراكز الأربعة المذكورة، ويجري استكمال إجراءات الاستلام والتسليم الابتدائي لهذه المشاريع من ضمنها مركز صحي سبت الجارة".
01 مارس 2020 - 6 رجب 1441
01:06 PM
أكد متحدثها أنه ضمن 4 مشاريع مقامة حاليًا وتستكمل إجراءاتها
أوضح متحدث صحة القنفذة إبراهيم المتحمي، تجاوبًا مع ما نشرته "الخليج 365" تحت عنوان (أهالي "سبت الجارة" ينتظرون تشغيل المركز الصحي")، أن مشاريع المراكز الصحية المقامة حاليًا بصحة القنفذة، هي مركز صحي: سبت الجارة، ودوقة الأولى، ونخال، وآل كثير.
وأضاف: "تأتي هذه المراكز ضمن المرحلة الثالثة لإنشاء المراكز الصحية من قِبَل وزارة الصحة، وحاليًا تم الانتهاء من عملية التجهيز للأجهزة الطبية وغير الطبية للمراكز الأربعة المذكورة، ويجري استكمال إجراءات الاستلام والتسليم الابتدائي لهذه المشاريع من ضمنها مركز صحي سبت الجارة".
، تجاوبًا مع "الخليج 365".. "صحة القنفذة: "مركز سبت الجارة" في مرحلة التسليم ،
المصدر : الخليج 365
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