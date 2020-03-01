محمد بن مسعود - الدمام - قلد قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة العميد عبدالعزيز حماد الحماد، مدير الشؤون الإدارية والمالية بالمنطقة عبدالرحمن بن عادي العتيبي رتبة "عميد" بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته. وعبّر العميد العتيبي عن عميق شكره وامتنانه على الثقة الملكية الغالية؛ مؤكدًا أنها ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد في خدمة الدين ثم المليك والوطن. "العتيبي" عميدًا بالقوات الخاصة لأمن الطرق بمكة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-01 قلد قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة العميد عبدالعزيز حماد الحماد، مدير الشؤون الإدارية والمالية بالمنطقة عبدالرحمن بن عادي العتيبي رتبة "عميد" بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته. وعبّر العميد العتيبي عن عميق شكره وامتنانه على الثقة الملكية الغالية؛ مؤكدًا أنها ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد في خدمة الدين ثم المليك والوطن. Advertisements 01 مارس 2020 - 6 رجب 1441 01:01 PM قلد قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة العميد عبدالعزيز حماد الحماد، مدير الشؤون الإدارية والمالية بالمنطقة عبدالرحمن بن عادي العتيبي رتبة "عميد" بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته. وعبّر العميد العتيبي عن عميق شكره وامتنانه على الثقة الملكية الغالية؛ مؤكدًا أنها ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد في خدمة الدين ثم المليك والوطن. ، "العتيبي" عميدًا بالقوات الخاصة لأمن الطرق بمكة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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