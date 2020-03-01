، روسيا.. الجليد الجاف يتسبب بكارثة في حفل ميلاد ،

محمد بن مسعود - الدمام - صبوا 25 كجم في مسبح فوقع الحادث

تحوّل احتفال بعيد ميلاد إحدى النجمات الروسيات المؤثرات على إنستجرام لكارثة؛ وذلك بعد أن تَسببت "فكرة غريبة" للاحتفاء بهذه المناسبة بمقتل أشخاص.

وأسفرت محاولة لإضفاء تأثير جمالي ومرح على احتفال بعيد ميلاد كاترينا ديدينكو التاسع والعشرين في مجمع للسباحة في موسكو، عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل؛ وذلك بعدما صب المحتفلون 25 كيلوجرامًا من الجليد الجاف في حوض السباحة؛ الأمر الذي جعل مَن كانوا داخله يفقدون الوعي؛ وفق ما ذكرته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

كذلك أصيب العديد من الأشخاص جراء ذلك، بمن فيهم زوج كاترينا، فالنتين ديدينكو، البالغ من العمر 32 عامًا، والذي يقال إنه من بين الضحايا.

وكانت كاترينا، الأم لولدين، قد نشرت في وقت سابق، رسالة فيديو تُبلغ فيها متابعيها على إنستجرام، الذين وصلوا إلى مليون، أنه تم نقل زوجها إلى العناية المركزة؛ حسب "سكاي نيوز عربية".

يشار إلى أن الثلج الجاف، هو الشكل المجمد من ثاني أكسيد الكربون، وينتج عنه بخار ثقيل عند وضعه في الماء.

ووفقًا للتقارير، فإن سبب وفاة الأشخاص الثلاثة لم يُعرف بعد؛ غير أن البخار المتصاعد من الثلج الجاف يمكن أن يسبب ارتفاع مستوى ثاني أكسيد الكربون في الدم عند إطلاقه في مساحة غير جيدة التهوية.

وتواصل لجنة التحقيق الروسية التحقيق في الحادث المأساوي؛ حيث أكدت المتحدثة باسم لجنة التحقيق، يوليا إيفانوفا، أنه إلى جانب سقوط 3 قتلى، أصيب أشخاص آخرون، دون أن تحدد عددهم.

الجدير بالذكر أن كاترينا صيدلانية مؤهلة تقوم بتقديم نصائح، على صفحتها في إنستجرام، حول كيفية توفير الأموال التي يتم إنفاقها على المنتجات الطبية.روسيا الجليد الجاف