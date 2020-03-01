، معهد الإدارة يحقق مستوى مرتفعًا في مشروع قياس الارتباط الوظيفي الحكومي ،

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حقق معهد الإدارة العامة، مستوى مرتفعًا في مشروع قياس الارتباط الوظيفي الحكومي، أحد مشاريع تطوير أداء الجهات الحكومية، وتحسين بيئة العمل من أجل رفع إنتاجية الموظفين؛ تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.
واشتمل المقياس على 13 محورًا هي: الارتباط المستدام، القيادة والتوجيه، القيم المؤسسية، التواصل، الرئيس المباشر، التدريب والتطوير الوظيفي، إدارة الأداء، بيئة العمل وعبء العمل، التعويضات والتقدير المعنوي، التمكين، التعاون والعمل الجماعي، خدمات المستفيدين، الحفاظ على الموظفين.
وأُجري المقياس إلكترونيًّا خلال الفترة من 1- 5 ديسمبر 2019م، وبلغت النتيجة الإجمالية للارتباط الوظيفي بالمعهد 75% لعام 2019م مسجلة تقدمًا بزيادة بلغت 6% مقارنة بالقطاع الحكومي في المملكة، وزيادة قدرها 1% مقارنة بالقطاع الحكومي الدولي.
الجدير بالذكر أن مشروع قياس الارتباط الوظيفي، يهدف إلى تحديد الخطط التطويرية التي تساهم في تطوير بيئة العمل ورفع إنتاجية موظفي الأجهزة الحكومية من خلال القياس المستمر لمستوى الارتباط المهني، ومدى الجهد الذي يقدمه الموظف لتحسين وإدامة علاقته الوظيفية مع جهة العمل على المستوى الفكري والعاطفي والجسدي.معهد الإدارة العامة مشروع قياس الارتباط الوظيفي الحكومي
01 مارس 2020 - 6 رجب 1441 01:28 PM
أحد مشاريع تطوير الأداء وتحسين بيئة العمل تماشيًا مع رؤية المملكة 2030
حقق معهد الإدارة العامة، مستوى مرتفعًا في مشروع قياس الارتباط الوظيفي الحكومي، أحد مشاريع تطوير أداء الجهات الحكومية، وتحسين بيئة العمل من أجل رفع إنتاجية الموظفين؛ تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.
واشتمل المقياس على 13 محورًا هي: الارتباط المستدام، القيادة والتوجيه، القيم المؤسسية، التواصل، الرئيس المباشر، التدريب والتطوير الوظيفي، إدارة الأداء، بيئة العمل وعبء العمل، التعويضات والتقدير المعنوي، التمكين، التعاون والعمل الجماعي، خدمات المستفيدين، الحفاظ على الموظفين.
وأُجري المقياس إلكترونيًّا خلال الفترة من 1- 5 ديسمبر 2019م، وبلغت النتيجة الإجمالية للارتباط الوظيفي بالمعهد 75% لعام 2019م مسجلة تقدمًا بزيادة بلغت 6% مقارنة بالقطاع الحكومي في المملكة، وزيادة قدرها 1% مقارنة بالقطاع الحكومي الدولي.
الجدير بالذكر أن مشروع قياس الارتباط الوظيفي، يهدف إلى تحديد الخطط التطويرية التي تساهم في تطوير بيئة العمل ورفع إنتاجية موظفي الأجهزة الحكومية من خلال القياس المستمر لمستوى الارتباط المهني، ومدى الجهد الذي يقدمه الموظف لتحسين وإدامة علاقته الوظيفية مع جهة العمل على المستوى الفكري والعاطفي والجسدي.
، معهد الإدارة يحقق مستوى مرتفعًا في مشروع قياس الارتباط الوظيفي الحكومي ،
المصدر : الخليج 365
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