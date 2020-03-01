حساب المواطن يحدد موعد صرف الدعم للمؤهلين للاستحقاق

حدّد برنامج حساب المواطن، يوم 10 مارس الجاري موعدًا لصرف الدعم للمستفيدين الذين صدّرت نتائج دراسة مدى أهليّتهم لاستحقاق الدعم بتاريخ 24 فبراير المنصرم.

جاء ذلك ردًّا من البرنامج على استفسار تلقّاه من أحد المستفيدين قال فيه، «كيف أعرف أنه ينزلي حساب المواطن وكم المبلغ؟».

وقال البرنامج عبر «تويتر»، في حالة صدور نتيجة الأهليّة للمستفيد على أنه «مؤهل» بتاريخ 24 فبراير، وانطبقت عليه معايير الاستحقاق سيشمله الدعم بتاريخ 10 مارس الجاري.

وجدّد برنامج حساب المواطن، التأكيد على المستفيدين بأنه حال الرغبة في معرفة قيمة الاستحقاق المقرر لهم في البرنامج، فبإمكانهم استخدام حاسبة الدعم التقديرية عبر الرابط اضغط هنا

وأعلن برنامج حساب المواطن إيداع 2.6 مليار ريال كمخصص دعم للمستفيدين المكتملة طلباتهم للدفعة الـ27 «دفعة فبراير»، البالغ عددهم نحو 12.6 مليون مستفيد رئيس وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج منذ انطلاقته أكثر من 66 مليار ريال، منها 441 مليون ريال تعويضات بأثر رجعي عن دفعات سابقة، و12 مليون ريال تعويضات عن الدفعة السابقة.

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