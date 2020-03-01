حساب المواطن: 3 خطوات لتسجيل زوجة السجين الموقوف دعمه

أوضح برنامج حساب المواطن آلية حصول المواطنة زوجة السجين من الدعم، بتسجيلها كمستفيد رئيسي.

وتلقّى البرنامج، استفسارًا من إحدى المستفيدات قالت فيه: «أنا زوجة سجين وأريد التسجيل في حساب الموطن، علمًا بأن حساب زوجي موقوف منذ أربعة أشهر».

وقال برنامج حساب المواطن، إن زوجة السجين بإمكانها التسجيل باعتبارها «مستفيد رئيسي» عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج واختيار أيقونة «عائلة سجين» وإضافة الأبناء كـ «تابعين»، وذلك من دون إضافة الزوج.

وحول المستندات المطلوبة لتسجيل «زوجة السجين»، قال برنامج حساب المواطن، إن الزوجية -في هذه الحالة- عليها إرفاق مستند يثبت حالة السجين من المديرية العامة للسجون.

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