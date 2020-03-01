أوضح برنامج حساب المواطن آلية حصول المواطنة زوجة السجين من الدعم، بتسجيلها كمستفيد رئيسي.
وتلقّى البرنامج، استفسارًا من إحدى المستفيدات قالت فيه: «أنا زوجة سجين وأريد التسجيل في حساب الموطن، علمًا بأن حساب زوجي موقوف منذ أربعة أشهر».
وقال برنامج حساب المواطن، إن زوجة السجين بإمكانها التسجيل باعتبارها «مستفيد رئيسي» عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج واختيار أيقونة «عائلة سجين» وإضافة الأبناء كـ «تابعين»، وذلك من دون إضافة الزوج.
وحول المستندات المطلوبة لتسجيل «زوجة السجين»، قال برنامج حساب المواطن، إن الزوجية -في هذه الحالة- عليها إرفاق مستند يثبت حالة السجين من المديرية العامة للسجون.
اقرأ أيضًا:
حساب المواطن يحدد موعد صرف الدعم للمؤهلين للاستحقاق
حساب المواطن يحدد آلية صرف الدعم في حالتي «وقف الخدمات وفقدان الأهلية»
بالفيديو.. حساب المواطن يوضح آلية حل مشكلات المستفيدين بخدمة «صوتك مسموع»
كانت هذه تفاصيل خبر حساب المواطن: 3 خطوات لتسجيل زوجة السجين الموقوف دعمه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.