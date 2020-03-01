إنفوجراف.. 3 توصيات من «الصحة» للقادمين من دول الإصابة بكورونا

أوصت وزارة الصحة القادمين من الدول التي سجلت فيها حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد، وظهرت أعراض مرضية خلال 14 يومًا «ارتفاع درجة الحرارة، وألم في الحلق، وضيق في التنفس» بالاتصال بمركز الصحة 937، والبقاء في المنزل، واستخدام الكمامة.

ونشرت الوزارة -عبر حسابها في تويتر- «إنفوجرافيك» يتضمن الإرشادات في إطار جهودها التوعوية للتعامل مع الفيروس واستمرارًا لسلسلة رسائلها التوعوية التي تبثها عبر مختلف المنصات الإعلامية.

وجدّدت «الصحة» تأكيدها أهمية الوقاية من الأمراض التنفسية بشكل عامّ، ونصحت الجميع بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها لتجنب الإصابة بالفيروسات -بإذن الله- حيث يجب الاهتمام بنظافة اليدين، وأن يكون العطس أو السعال باستخدام المناديل أو في مرفق اليد، والابتعاد عن الأشخاص الذين لديهم أعراض إصابة، وهذه كفيلة في الحد من انتقال الفيروسات من شخص لآخر.

وأعلنت الصين اليوم ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 2870 حالة بعد تسجيل 35 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما بلغت الإصابات المؤكدة 79 ألفًا و824، بعد تسجيل 573 إصابة جديدة.

وأفادت لجنة الصحة الوطنية بالصين بأن لجنة شؤون الصحة تلقّت بيانات من 31 مقاطعة تؤكد إصابة 79 ألفًا و824 شخصًا، وفي الوقت الحالي لدينا 35 ألفًا و329 مريضًا، من بينهم 7365 في حالة صحيّة حرجة، وفارق الحياة 2870 شخصًا جراء العدوى، وغادر المستشفيات 41 ألفًا و625 شخصًا بعد شفائهم.

وظهر فيروس كورونا في مدينة ووهان وسط الصين لأول مرة، في 12 ديسمبر 2019، إلا أن بكين كشفت عنه رسميًّا منتصف يناير الماضي.‎

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وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقًا في عدة بلدان؛ ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.

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