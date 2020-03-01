خبراء أرصاد: اضطراب جوي مصحوب بانخفاض درجات الحرارة بعدد من المناطق

توقع خبراء الأرصاد الجوية تأثر المملكة، باضطراب جويّ، تشهد خلاله انخفاض درجات الحرارة.

جاء ذلك في تنبيهات لعدد من خبراء الأرصاد، عبر «تويتر»، توقعوا خلالها استمرار تأثير الرياح وهطول الأمطار في بعض مناطق المملكة.

وقال الباحث في علوم الطقس والفلك نزيه الحيزان، إن شمال المملكة يشهد بداية عبور منخفض جوي، يسبب اضطرابًا جويًّا يتمثل بنشاط الرياح.

وأضاف، تبدأ الرياح من الشمال ويتسع نطاقها نشاطها لاحقًا لقطاعات واسعة من المملكة؛ ويشمل هذا الاضطراب الجوي هطول الأمطار شمالًا وانخفاضًا في درجات الحرارة يمتد حتى الوسط.

أما الراصد الجوي، ثامر العتيبي، فتوقّع أن تكون حركة الرياح لهذا اليوم ذات نشاط عالٍ وهبات نشطة مثيرة للغبار على الشمالية واجزاء من الجنوبية الغربية.

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من جانبه حذّر خبير الطقس والتنبؤات الجوية عبد الله العصيمي من جبهة هوائية باردة اليوم الأحد، تسبب رياحًا قوية مثيرة للغبار الكثيف أحيانًا في منطقتي الجوف والحدود الشمالية مع أمطار متفرقة.

واستكمل العصيمي، إن الغبار يصل تأثيره بشكل متوسط خلال المساء إلى حفر الباطن والشرقية وشرق القصيم وشرق الرياض ويمتد غدًا الاثنين حتى نجران، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة.

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