تداول مغردون مقطع فيديو، لشخص يحمل سكينًا ويقتحم مطعمًا لتهديد زبائنه والعاملين فيه. وأظهر المقطع المتداول المتهم، يلوح بسكين في يده داخل المطعم وسط حالة ذهول بين مرتاديه، بينما فاجأه شخص بتكبيله من الخلف، وألقى آخر القبض عليه. اقرأ أيضا شرطة الرياض تطيح بـ7 جناة ارتكبوا 21 عملية سرقة وتكشف عن حصيلة المضبوطات ضبط فتاتين خالفتا الذوق والآداب العامة في القصيم

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. القبض على شخص اقتحم مطعمًا وأشهر سكينًا بوجه العاملين والزبائن في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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