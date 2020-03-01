الصخري يحدد موعد تحرّك موجة الغبار القادمة

توقّع المهتم بالأحوال الجوية أبو عبدالرحمن الحربش الصخَري، اليوم الأحد، رياحًا غربية متوسطة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار نهارًا ومساءً الأحد ٦ رجب الموافق ١ مارس على شمال المملكة، مشيرًا إلى تشكيل موجة غبار تتحرك لاحقًا خلال مساء غدٍ (ليلة الاثنين).

وقال الصخري عبر حسابه على «تويتر»: «ما زالت آخر التحديثات تشير بمشيئة الله إلى أنه سوف تهب رياح غربية متوسطة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار نهار ومساء الأحد ٦ رجب الموافق ١ مارس على شمال المملكة؛ ولا يستبعد أن تتشكل موجة غبار تتحرك لاحقًا خلال مساء غدٍ (ليلة الاثنين) نحو أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية».

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، نشاطًا للرياح السطحية على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الشرقية، الرياض)، فيما يؤدي نشاط الرياح السطحية على طول ساحل البحر الأحمر إلى ارتفاع الأمواج.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 10-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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