الأرصاد: رياح سطحية نشطة ومتربة في 7 مناطق حتى ساعات المساء

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الأحد، تعرض سبع مناطق بالمملكة لرياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة تؤثر على الرؤية الأفقية والحركة على الطرق السريعة.

وأفاد بيان للهيئة عبر موقعها الإلكتروني، بتأثر منطقة مكة المكرمة «القنفذة- الليث- بحرة– رابغ»، برياح سطحية نشطة تؤدي لتدنّ بمدى الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساءً.

كما تشهد المنطقة الشرقية «الأحساء- الجبيل- الخبر- الدمام- العديد- القطيف- بقيق- رأس تنورة»، لرياح سطحية نشطة تؤدي لتدنّ بمدى الرؤية الأفقية، بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساءً.

وتشهد معظم محافظات منطقة الرياض برياح سطحية نشطة تؤدي لتدنّ بمدى الرؤية الأفقية، بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساءً. الإنذار الساعة: 10:00 ص الأحد الموافق 06-07-1441.

بينما تتعرض منطقة القصيم «الأسياح- البدائع- البكيرية- الرس- الشماسية- المذنب- النبهانية- بريدة- رياض الخبراء- عقلة الصقور- عنيزة- عيون الجواء»، لرياح سطحية نشطة تؤدي لتدنّ بمدى الرؤية الأفقية، بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساءً.

تشهد منطقة حائل «الحائط- السليمي- الشملي- الشنان- الغزالة- بقعاء- حائل- سميراء– موقق»، رياحًا سطحية نشطة تؤدّي لتدنّ بمدى الرؤية الأفقية، بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة العاشرة مساءً.

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وتتعرض منطقة الحدود الشمالية «العويقيلة- رفحاء- طريف- عرعر»، لرياح سطحية نشطة تؤدي لتدن بمدى الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساءً.

وتتعرض منطقة الجوف «القريات- دومة الجندل- سكاكا- طبرجل» لرياح سطحية نشطة تؤدي لشبه انعدام في الرؤية الأفقية، بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساءً.

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