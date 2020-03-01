

جدة 6 رجب 1441 هـ الموافق 1 مارس 2020 م واس

وزّع مشروع المملكة العربية

وأوضح المشرف العام على المشروع رحيمي بن أحمد رحيمي أن اللحوم المستحقة تم توزيعها بمشاركة ممثلين عن سفارة خادم الحرمين الشريفين في جمهورية أذربيجان والسلطات المحلية هناك.

يُذكر أن المشروع يقوم في وقت مبكر من كل عام بالتواصل مع المسؤولين في الدول المستفيدة لتجهيز الترتيبات اللازمة لاستقبال لحوم الهدي والأضاحي، وتوزيعها على المستحقين مجمدة ومعبأة في كراتين يزن كل كرتون عشرة كيلوات, مغلفة بعناية وروعي فيها الاشتراطات الصحية.

ويستمر المشروع طوال العام في تنفيذ "العقيقة والفدية والصدقة"، وذلك بالشراء من موقع المشروع الإلكتروني www.adahi.org ، مع وجود خيارات متعددة تنفذ أسبوعيًا التي توزع بعد ذلك على فقراء الحرم من خلال بعض الجمعيات والمطابخ الخيرية وتقديمها كوجبات يومية للمستحقين.

// انتهى //

12:44ت م

0074



جدة 6 رجب 1441 هـ الموافق 1 مارس 2020 م واسوزّع مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي "أضاحي" أكثر من 5000 ذبيحة على المستحقين في جمهورية أذربيجان.وأوضح المشرف العام على المشروع رحيمي بن أحمد رحيمي أن اللحوم المستحقة تم توزيعها بمشاركة ممثلين عن سفارة خادم الحرمين الشريفين في جمهورية أذربيجان والسلطات المحلية هناك.يُذكر أن المشروع يقوم في وقت مبكر من كل عام بالتواصل مع المسؤولين في الدول المستفيدة لتجهيز الترتيبات اللازمة لاستقبال لحوم الهدي والأضاحي، وتوزيعها على المستحقين مجمدة ومعبأة في كراتين يزن كل كرتون عشرة كيلوات, مغلفة بعناية وروعي فيها الاشتراطات الصحية.ويستمر المشروع طوال العام في تنفيذ "العقيقة والفدية والصدقة"، وذلك بالشراء من موقع المشروع الإلكتروني www.adahi.org ، مع وجود خيارات متعددة تنفذ أسبوعيًا التي توزع بعد ذلك على فقراء الحرم من خلال بعض الجمعيات والمطابخ الخيرية وتقديمها كوجبات يومية للمستحقين.// انتهى //12:44ت م0074

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "أضاحي" يوزع خمسة آلاف ذبيحة لمحتاجي أذربيجان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.