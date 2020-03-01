السعودية اليوم / سمو أمير الباحة يستقبل المعزين في وفاة الأمير طلال بن سعود -رحمه الله



الباحة 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بقاعة الاستقبالات في الإمارة اليوم وكلاء الإمارة ومديري الإدارات الحكومية ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز وقادة وضباط القطاعات الأمنية ومشايخ القبائل وأعضاء مجلس المنطقة ووفوداً من أعيان وأبناء المنطقة الذين قدموا لسموه التعزية في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز - رحمه الله -.

وشكر سموه الجميع على مشاعرهم الصادقة داعياً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

حضر الاستقبال معالي مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين, ووكيل إمارة منطقة الباحة المكلف أحمد بن صالح السياري, ومدير شرطة المنطقة اللواء وليد بن حمزة الحربي .

//انتهى//

12:41ت م

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