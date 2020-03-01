

سكاكا 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واس

تنافس أبطال الكراسي بمنطقة الجوف في هايكنج الرجاجيل لذوي الإعاقة بتنظيم من لجنة التنمية الأهلية الاجتماعية بسكاكا بالتعاون مع نادي الجوف لذوي الإعاقة ضمن فعاليات ملتقى "أعمدة الرجاجيل" الذي نظمته الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالجوف, وذلك يوم الخميس الماضي.

وشارك ستة متنافسين على الكراسي المتحركة في مسافة 3 كيلو مترات انتهت بموقع" الرجاجيل الأثري" بسكاكا .

وفي نهاية السباق كرم رئيس مجلس الإدارة تيسير العلي, رئيس مجلس إدارة نادي ذوي الإعاقة بالجوف عبدالله المريح, ومدير عام السياحة بالجوف ياسر العلي, والفائزين بالمراكز الثلاث حيث فاز بالمركز الأول عدي خالد، والمركز الثاني سعود الشمري, وبالمركز الثالث أنس الدرعان, كما كُرِّم جميع المشاركين بهدايا عينية والحضور من ذوي الإعاقة .

// انتهى //

12:13ت م

0068





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رياضي / أبطال الكراسي يتنافسون في هايكنج الرجاجيل بالجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.