السعودية اليوم / انطلاق مهرجان ألوان الربيع الرابع بعنيزة الأربعاء المقبل



عنيزة 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واس

ينطلق الأربعاء المقبل " مهرجان ألوان الربيع " بمحافظة عنيزة في نسخته الرابعة تحت شعار " عنيزة ربيع وكتاب " ، بتنظيم من لجنة التنمية السياحية بالمحافظة، ويستمر لمدة 10 أيام، في مركز الملك فهد الحضاري.

وأوضح المدير التنفيذي للمهرجان فهد بن سليمان الحصين، أن المهرجان يهدف إلى تعزيز الجوانب الاقتصادية للأسر وتوفير فرص العمل للجنسين من الشباب، وتشجيع السياحة الداخلية والتعريف بما تمتلكه المحافظة من مقومات سياحية، بالإضافة إلى القضاء على التشوه البصري تماشياً مع رؤية المملكة ٢٠٣٠م .

وبّين الحصين أنه تم الانتهاء من تجهيز البنية التحتية بتهيئة الموقع من جديد بطريقة جاذبة، كما حرصت اللجنة المنظمة على تنوع الفعاليات منها العروض الترفيهية والثقافية وفنون الاستعراض، إضافة إلى سجادة الورود والممرات الأنيقة المضيئة، وتنسيق الحدائق والأزهار، وأركان الأسر المنتجة، وعربات الأطعمة، وبستان الطفل، وركن المواهب، وقصص الملهمين.

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11:50ت م

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