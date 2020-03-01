السعودية اليوم / سمو الأمير مشعل بن ماجد يُقَلّد مدير مرور جدة رتبة "عميد"



جدة 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واس

قَلّد صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة, في مكتبه بمقر المحافظة اليوم, العميد أحمد بن مساعد السريحي مدير إدارة مرور محافظة جدة رتبته الجديدة عقب صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى رتبة "عميد".

وهنأه سموه متمنياً له التوفيق والسداد في خدمة الدين ثم الملك والوطن.

وعبر العميد السريحي عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على هذه الثقة الغالية, ولسمو محافظ جدة على هذه اللفتة الكريمة, سائلاً المولى عز وجل أن تكون دافعاً لبذل المزيد من الجهد والتفاني لخدمة هذا الوطن الغالي.

// انتهى //

11:49ت م

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