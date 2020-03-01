

الكويت 6 رجب 1441 هـ الموافق 1 مارس 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة الكويتية اليوم إصابة واحدة جديدة فقط بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية قادمة من إيران.

وبذلك يصبح إجمالي عدد المصابين بالفيروس في الكويت 46 حالة.

// انتهى //

11:49ت م

0054





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الصحة الكويتية تسجل إصابة جديدة بكورونا المستجد قادمة من إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.