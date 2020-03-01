السعودية اليوم / إنقاذ حياة مريض من مضاعفات القلب الميكانيكية إثر جلطة حادة



الرياض 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واس

تمكن بفضل الله فريق مركز القلب بمدينة الملك عبدالله التخصصية في إنقاذ حياة مريض إثر تعرضه لجلطة قلبية حادة تسببت بثقب بين البطينين وأضعفت عضلة القلب.

وتبين بعد إخضاع المريض للتحاليل والفحوص والأشعة اللازمة والتي أظهرت نتائجها تعرضه لجلطه بالقلب تسببت بضعف شديد في عضلة القلب حيث بلغت كفاءة القلب 20% وتسببت أيضاً في مضاعفات ميكانيكية عن طريق حدوث ثقب في الجدار الفاصل بين البطينين.

وبرغم خطورة العملية لمن يتعرضون لمضاعفات القلب الميكانيكية بعد الجلطات والتي تعد نسب الوفيات بها عالية فقد قام الفريق الطبي بفضل من الله بإخضاع المريض لعملية جراحية تم خلالها إغلاق الثقب الذي تسببت به الجلطة.

وتكللت العملية بالنجاح وتم وضع المريض تحت العناية المركزة إلى أن تماثل للشفاء -ولله الحمد-.

// انتهى //

11:49ت م

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