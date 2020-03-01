السعودية اليوم / ماليزيا تسجل أربع حالات جديدة لكورونا (كوفيد-19)



كوالالمبور 6 رجب 1441 هـ الموافق 1 مارس 2020 م واس

سجّلت ماليزيا أربع حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصل عدد المصابين إلى 29 حالة.

ونقلت وكالة أنباء "برناما" الماليزية، عن وزارة الصحة الماليزية أنها أجرت فحوصات لـ 66 مواطن ماليزي ومن جنسيات أخرى عالقين في مدينة ووهان وجاءت نتائجها سلبية وخلوهم من فيروس كورونا المستجد.

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11:44ت م

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