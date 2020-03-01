السعودية اليوم / وكيل محافظة أملج يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالمحافظة



أملج 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واس

دشن وكيل محافظة أملج مسعود بن مسلم الجهني اليوم ، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالمحافظة تحت شعار " السلامة أولاً " الذي نظمته إدارة الدفاع المدني بالمحافظة بالتعاون مع مكتب التعليم و قطاع حرس الحدود وإدارة مكافحة المخدرات ومستشفى أملج بالمحافظة، بحضور مدير إدارة الدفاع المدني بالمحافظة المقدم خالد العروي ومدير المعهد العلمي بأملج خالد الرفاعي و مديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية .

وتجول وكيل المحافظ والحضور داخل المعرض المعد بهذه المناسبة, واستمع لشرح من مدير إدارة الدفاع المدني المقدم خالد العروي وممثلي الجهات المشاركة في المعرض .

بعد ذلك بدأ الحفل الخطابي الذي اشتمل على الكلمات والقصائد الشعرية وعرض مرئي ومشاركات لمدارس أجيال الأهلية ومدارس أملج الأهليه بالمحافظة .

وفي ختام الحفل سلم وكيل محافظ أملج ومدير إدارة الدفاع المدني الدروع التذكارية وشهادات الشكر والتقدير على المشاركين ، كما قدم مدير إدارة الدفاع المدني بالمحافظة درعاً تذكارياً لوكيل المحافظ .

// انتهى //

11:44ت م

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