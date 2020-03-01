السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة جازان يرعى فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني



جيزان 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم, انطلاق فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني الذي يقام تحت شعار "السلامة اولاً" ، وذلك بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان.

وبدأت الفعاليات بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم ألقى مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان العميد الدكتور عبدالله بن عايض الشهري كلمة أكد فيها جاهزية مديرية الدفاع المدني بجازان والإدرات والمراكز التابعة لها ومنذ وقت مبكر لتنفيذ الفعالية التي تتضمن معرضاً توعوياً بمشاركة الجهات الحكومية والأهلية، وستنفذ بمدينة جيزان وجميع المحافظات في جميع إدارات الدفاع المدني بالمنطقة وفق الأهداف الموضوعة لهذه الفعالية، سعياً لإيصال الرسالة التوعوية لجميع شرائح المجتمع من خلال إقامة عدد من المعارض والبرامج التوعوية وعقد المحاضرات وورش العمل المتخصصة وتنفيذ الزيارات وتفعيل الشراكة المجتمعية مع القطاعين الحكومي والخاص.

وبين أن المعرض المصاحب لهذه المناسبة سيقام بمركز الراشد مول على مدى خمسة أيام, وسيتضمن العديد من الأركان والمسابقات التوعوية والعروض والمسرحيات الهادفة لتعزيز ثقافة السلامة لدى مختلف فئات المجتمع, معرباً عن سعادته وجميع منسوبي الدفاع المدني بمنطقة جازان بهذه المناسبة, التي تأتي امتداداً لما تجده مديرية الدفاع المدني بجازان من متابعة دائمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه, راجياً السلامة والعون والتوفيق للجميع.

عقب ذلك دشن سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز إلكترونياً فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالمنطقة، وتوالت فقرات الحفل من أناشيد طلابية وعروض وفقرات توعوية بأهمية الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات.

وفي ختام الحفل سلم سمو نائب أمير المنطقة الشهادات التقديرية للجهات الداعمة والمشاركة في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني و المعرض المصاحب.

حضر الحفل معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني وأمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان ووكيل إمارة المنطقة للشؤون الأمنية محمد بن عبدالله الخليوي.

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11:43ت م

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