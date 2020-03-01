السعودية | أرامكو تستحوذ على 70 % من سابك في جميع الدول

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أرامكو تستحوذ على 70 % من سابك في جميع الدول والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:23 مساءً, 1 مارس 2020 م
المناطق- الرياض
أعلنت شركة أرامكو السعودية اليوم الأحد أن عملية استحواذها المقترحة على حصة أغلبية تساوي 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” من صندوق الاستثمارات العامة قد حصلت على موافقة غير مشروطة من المفوضية الأوروبية.
وأوضحت الشركة، في بيان صحفي نشر على موقع سوق الاسهم “تداول” اليوم الاحد، أنه بهذا تكون عملية الاستحواذ المقترحة قد حصلت على الموافقة غير المشروطة في جميع الدول والمناطق القضائية التي يلزم فيها تقديم طلبات مسبقة لموافقة هيئات مكافحة الاحتكار.
ووقّعت شركة “أرامكو السعودية” في نهاية آذار/ مارس 2019، اتفاقية الاستحواذ على حصة صندوق الاستثمارات العامة في شركة “سابك” والبالغة 70 بالمئة من الشركة، بقيمة 1ر69 مليار دولار ، وهو ما يعادل 1ر259 مليار ريال.
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