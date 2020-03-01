شكرا لقرائتكم خبر عن صحة جازان تكافح انتشار الخفافيش بحديقة مستشفى الملك فهد والان نبدء بالتفاصيل

استنفرت صحة جازان في مكافحة عدد من "الخفافيش" التي ظهرت في حديقة مستشفى الملك فهد المركزي بالمنطقة.

يأتي هذا بعد تداول عدد من مقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر أعداد كبيرة من طيور "الخفافيش" تحلق بطريقة عشوائية بسماء حديقة المستشفى ورصدها من قبل عدد من المراجعين بالمستشفى أثناء تحليقها وكذلك استخدامها أشجار الحديقة كمأوى لها.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للشؤون الصحية بجازان محمد دراج بأنه تم ملاحظة وجود بعض الخفافيش في محيط المستشفى، مؤكدا إلى أنه جرى العمل على اتخاذ الاجراءات المناسبة للتخلص منها عبر عمليات رش بالمبيدات الدخانية وقص الأشجار.